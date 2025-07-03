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Соратник Алекса Лесли обжаловал арест по делу о домогательствах

РИА Новости: последователь Лесли Башин обжаловал арест по делу о домогательствах
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Соратник блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) Алексей Башин подал апелляцию на свой арест по делу о приставаниях к девушкам в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.

В настоящее время Башин арестован на два месяца. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Башина задержали и доставили в отдел полиции 27 июня. Мужчина работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, но увлекся курсами «секс-гуру», уволился и начал активно продвигать идеи Лесли.

1 июля суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Данилы Прыгункова, еще одного последователя Лесли. Молодой человек признан виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ранее Алекс Лесли пообещал помочь своему задержанному ученику.

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