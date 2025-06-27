На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алекс Лесли пообещал помочь своему задержанному ученику

Пикап-коуч Алекс Лесли заявил, что оплатит адвоката своему последователю
close
alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор тренингов по пикапу Алекс Лесли заявил, что готов оплатить адвоката своему ученику, которого задержали в Москве из-за домогательств по отношению к женщинам на улице. Об этом блогер сообщил «Газете.Ru».

«Да», — ответил он на вопрос об оказании задержанным какой-либо помощи, в том числе с оплатой услуг адвоката.

Ранее пресс-служба МВД сообщила о задержании в Москве молодого человека, который «по совету псевдокоуча принял участие в съемках скандальных видеороликов».

«Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы», – уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На самого Лесли завели уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованию после того, как ы рамках его тренинга мужчины начали массово приставать к москвичкам в центре столицы. Подробнее о том, как сам блогер относится к происходящему — в интервью Лесли «Газеты.Ru».

Ранее психолог раскритиковал мужчин, которые прислушиваются к советам Лесли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами