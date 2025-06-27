Алекс Лесли пообещал помочь своему задержанному ученику

Автор тренингов по пикапу Алекс Лесли заявил, что готов оплатить адвоката своему ученику, которого задержали в Москве из-за домогательств по отношению к женщинам на улице. Об этом блогер сообщил «Газете.Ru».

«Да», — ответил он на вопрос об оказании задержанным какой-либо помощи, в том числе с оплатой услуг адвоката.

Ранее пресс-служба МВД сообщила о задержании в Москве молодого человека, который «по совету псевдокоуча принял участие в съемках скандальных видеороликов».

«Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы», – уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На самого Лесли завели уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованию после того, как ы рамках его тренинга мужчины начали массово приставать к москвичкам в центре столицы. Подробнее о том, как сам блогер относится к происходящему — в интервью Лесли «Газеты.Ru».

Ранее психолог раскритиковал мужчин, которые прислушиваются к советам Лесли.