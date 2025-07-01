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Суд арестовал еще одного фаната Алекса Лесли

Суд в Москве привлек к ответственности еще одного последователя Алекса Лесли

Московский Савеловский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Данилы Прыгункова — последователя блогера Алекса Лесли. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Молодой человек признан виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В качестве наказания суд назначил Прыгункову административный арест сроком на 11 суток.

Это уже не первый случай привлечения последователей известного блогера к ответственности за подобные правонарушения. Недавно по ходатайству следователей московского управления Следственного комитета Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток для еще одного последователя Лесли.

В пятницу одного из учеников «секс-гуру» Алекса Лесли 33-летнего Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции. Он стал фигурантом уголовного дела о склонении к изнасилованию. Башин работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, но увлекся курсами «секс-гуру», уволился и начал активно продвигать идеи Лесли.

Ранее Алекс Лесли объяснил, зачем девушки ходят на курсы пикапа.

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