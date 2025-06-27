Одного из учеников секс-гуру Лесли задержала полиция

Одного из учеников «секс-гуру» Алекса Лесли 33-летнего Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Башин родом из Тульской области. Он является фигурантом уголовного дела о склонении к изнасилованию. Он работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, когда увлекся курсами «секс-гуру».

Позже Башин уволился и начал активно продвигать идеи Лесли.

«Алексей успел уехать на родину — там его и задержали. При обыске у него дома нашли сертификат о прохождении курсов [Лесли]», — говорится в сообщении.

До этого автор «тренингов по соблазнению» Алекс Лесли рассказал «Газете.Ru», что хотел бы вернуться в Москву, но боится оказаться за решеткой из-за уголовного преследования.

Собеседник добавил, что не считает себя виновным в пропаганде насилия против женщин. По словам Лесли, он не может отвечать за людей, которые пользуются его методиками, и лишь дает рекомендательные советы.

Ранее в Общественной палате призвали признать Лесли иноагентом.