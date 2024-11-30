В Литве введут электронные очереди на границе для грузовиков

С 1 декабря 2024 года Литва введет электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ в Telegram-канале.

«Все грузовые транспортные средства, следующие на литовские пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай», должны будут заранее бронировать выбранное время пересечения границы в специализированной литовской информационной системе управления очередью «EVIS»», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, если грузовое транспортное средство приедет в зону ожидания без временного бронирования для пересечения границы, то оно не сможет пройти регистрацию в физическом пункте обслуживания «EVIS».

До этого в Литве потребовали от ЕС денег на укрепление границы с РФ. Глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что власти сейчас не наблюдают никаких миграционных потоков из РФ, однако понимают, что «надо усиливаться».

В конце июля стало известно, что пограничная служба Литвы собирается ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ.