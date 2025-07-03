На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытке бегства членов семьи главы «Южуралзолота»

74.RU: родственники главы ЮГК пытались вывести со счетов миллиарды после обысков
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После обысков на объектах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) члены семьи президента компании Константина Струкова попытались вывести со счетов миллиардные суммы, после чего планировали вылететь за рубеж. Об этом сообщает Telegram-канал 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что силовики не допустили реализации этих планов.

До этого Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале «Южуралзолота».

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Правоохранители отметили, что также обыски прошли на территории шахты Центральная.

Ранее суд назначил дату заседания по передаче РФ доли главы «Южуралзолота» в компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами