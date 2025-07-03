Суд назначил дату заседания по передаче РФ доли главы «Южуралзолота» в компании

Заседание по передаче РФ доли Струкова в ПАО «Южуралзолото» состоится 8 июля

Советский районный суд в Челябинской области назначил на 8 июля заседание по иску о передаче государству доли миллиардера Константина Струкова в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Иск Генпрокуратуры поступил в суд 2 июля. Предварительное заседание назначено на 8 июля», — передает информагентство.

До этого Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК» («Южуралзолото»).

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота».

В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Правоохранители отметили, что также обыски прошли на территории шахты Центральная.

Ранее сообщалось, что «Южуралзолото» работает в штатном режиме на фоне обысков.