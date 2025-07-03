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На разработку стандартов производства детского питания отвели десять лет

Агропромышленник Матвеев: разработка ГОСТов для детского питания займет 10 лет
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Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

Если в России введут обязательные ГОСТы на детское питание, то это поможет вытеснить зарубежных поставщиков продукции – всего до 2028 года планируется внедрить до девяти стандартов. Эта работа, которая утвердит новые нормы к производству компонентов для специализированного питания, может завершиться в перспективе десяти лет, заявил президент, собственник ГК «Кабош» агропромышленного холдинга по производству молока и сыра Дмитрий Матвеев в эфире Общественной Службы Новостей.

Сегодня в России и странах Европы применяются совершенно разные стандарты к питанию – так, например, если речь идет о сыром молоке, то в европейских странах требования к нему значительно ниже. Поэтому в России качество сырья для производства молочки выше, чем в Европе, но такое же, как в США, пояснил специалист.

«В Европе – это маленькие фермы, где присутствует много ручного труда, в России – это современные молочные товарные комплексы, что прямо отражается на качестве. Производство компонентов для детского питания – это очень дорого», — добавил Матвеев.

По его словам, изготавливать ингредиенты для детского питания в небольших количествах нельзя – инвестиции в механизмы, которые могут делать такие продукты, составляют не менее 150 млн долларов, а объем сырья, который каждый день туда поступает, не менее 700 тыс. тонн в сутки.

В целом все обозначенные задачи по разработке стандартов и производству компонентов для специализированного питания можно решить в перспективе десяти лет, заключил эксперт.

Напомним, в мае стало известно, что в России приступили к разработке линейки стандартов на детское питание. Причем уточняется, что ежегодно в России утверждается до 1700 новых ГОСТов во всех возможных сферах. Как объяснила руководитель испытательной лаборатории ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова, специалисты при разработке стандартов будут ориентироваться на ингредиенты и компоненты, которые применяются для производства продуктов с заменителями грудного молока, на соотношение функциональных компонентов – таких, как как изолят молочного белка, мицеллярный казеин.

Ранее в России призвали ввести маркировку детского питания.

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