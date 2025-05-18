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В России появятся ГОСТы на детское питание

Росстандарт разрабатывает ГОСТы на детское питание
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Freepik.com

Линейку стандартов на детское питание разрабатывают в России. Об этом сообщил ТАСС руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании», — сказал глава ведомства, отметив, что речь идет о вопросах безопасности и качества, которые нужно обеспечить через стандарты.

Он добавил, что ежегодно в России утверждается до 1700 новых ГОСТов во всех возможных сферах.

15 мая диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что для детского питания картофель фри и прочий фастфуд не подходят, так как их организм не справляется с подобными блюдами, которые перегружают поджелудочную железу и печень. Все это чревато массой заболеваний, в том числе онкологическими, предупредила она.

Врач рассказала, что картофель фри обрабатывается сульфитами, чтобы уберечь его от потемнения. Это вещество может приводить к появлению аллергии.

Ранее сообщалось, что в России разработают ГОСТ на халяльный туризм.

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