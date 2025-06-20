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В России призвали ввести маркировку детского питания

Сенатор Лазуткина: в РФ нужно внедрить систему маркировки детского питания
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Shutterstock

В России нужно внедрить систему маркировки детского питания. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

«Почему эта сфера до сих пор не урегулирована, я не могу понять. Это самые незащищенные слои нашего населения. Это наше будущее, мы работаем на демографию», — сказала сенатор.

Она выразила мнение о том, что маркировка поможет определить не только качество товара, но и емкость рынка. По словам Лазуткиной, около 95% сухих смесей производится за рубежом. Либо из импортных ингредиентов, которые локализованные в РФ предприятия перефасовывают.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора. В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

Ранее врач предупредила россиян о страшной опасности картофеля фри для детей.

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