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Россиянам объяснили цель внедрения новых мер по защите детей в интернете

Психолог Резенова: усиление мер по защите детей в интернете крайне важно
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В России призвали разработать новые меры по усилению защиты детей в интернете – с таким призывом в Роскомнадзор обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Работа в этом направлении сегодня действительно крайне важна, но проводить ее следует одновременно с профилактикой и просвещением, причем как с детьми, так и с их родителями, прокомментировала инициативу детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с 360.ru.

Современные люди живут в новой реальности, поэтому сравнивать степень опасности и доступности той или иной информации для детей с прошлыми поколениями просто невозможно, отметила психолог.

«Поэтому мы учимся в этом жить, и поэтому нужны некие правила и ограничения, — пояснила она. — Потому что некоторые родители не всегда понимают, что правила и границы — это необходимое условие для любви детей».

Она посоветовала родителям начинать заботиться о детях с внимания к собственному поведению – многие дают малышам гаджеты, чтобы те не мешали им заниматься своими делами. По мнению Резеновой, это пагубная привычка, грозящая негативными последствиями. Одно дело, если это происходит временно – например, на период перелёта, переезда или другой важной ситуации. Но если это становится постоянным, то у ребёнка может развиваться привыкание.

Психолог призвала родителей показывать детям дошкольного возраста только мультфильмы, а плотно знакомить с гаджетами и интернетом уже в более позднем возрасте, причём начиная с 10-15 минут в день. Подходить к этому вопросу, по мнению специалиста, необходимо индивидуально. Например, если ребёнок вдруг стал агрессивным, невнимательным, раздражительным – нужно сократить время, проводимое ребёнком наедине с гаджетами.

Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал российских родителей не давать детям играть в планшеты и смартфоны, поскольку игры оказывают влияние на психику ребенка. Детский психолог Ирина Покусаева одобрила такой подход, подчеркнув, что сегодня родители вообще не контролируют эту сферу, давая смартфоны даже совсем маленьким детям и способствуя тому, чтобы у них формировалась зависимости.

Ранее психолог объяснил, почему опасно давать гаджеты маленьким детям.

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