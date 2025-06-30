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Психолог объяснил, почему опасно давать гаджеты маленьким детям

Психолог Кочетков: маленьким детям не стоит давать гаджеты
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E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Родителям не стоит давать детям гаджеты в раннем возрасте, потому что это может помешать их нормальному развитию. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

«В младенчестве дети особенно восприимчивы и чувствительны к общению со взрослыми, прежде всего, с мамой и папой. Плюс к этому в возрасте от года до трех лет для ребенка очень важна свободная игра с предметами», — отметил эксперт.

По его словам, в этом возрасте дети должны формировать ключевые навыки через живое взаимодействие и игры с настоящими предметами. Если же давать им телефоны и планшеты, их развитие пойдет по измененному сценарию, предупредил Кочетков. Психолог добавил, что допустимо давать гаджеты ребенку только на короткое время под присмотром родителей, потому что он еще не может остановиться вовремя.

Международная команда исследователей до этого установила, что чрезмерное время перед экраном может вызывать у детей эмоциональные и поведенческие проблемы — и, как выяснилось, эти же проблемы могут заставлять детей проводить еще больше времени в телефонах и планшетах.

Ранее сообщалось, что в Корее создали «исчезающие» чипы для гаджетов.

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