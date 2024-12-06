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В России поддержали идею запретить детям использовать гаджеты

Психолог Покусаева: использование гаджетов детьми недопустимо

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Freepik.com

В России нужно запретить детям использовать гаджеты – недопустимо, чтобы они сидели со смартфонами по полтора-два часа и становились зависимыми, считает детский психолог Ирина Покусаева. Так она в беседе с 360.ru прокомментировала соответствующее предложение главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Министр до этого призвал российских родителей не давать детям играть в планшет и смартфон, поскольку игры оказывают влияние на психику ребенка. Психолог одобрила такой подход, подчеркнув, что сегодня родители вообще не контролируют эту сферу, давая смартфоны даже совсем маленьким детям и способствуя тому, чтобы у них формировалась зависимость.

Главное, по мнению Покусаевой, понимать, с какими целями ребенок берет гаджет. Если ему дают смартфон, чтобы посмотреть мультфильм длительностью 5-7 минут, то для детей с трех лет это вполне нормально.

«Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», — добавила специалист.

В этом направлении следует вести серьезную работу, объясняя родителям, чем опасно воспитание детей с помощью планшетов и телефонов, считает психолог. Она подчеркнула, что первое, с чем сталкиваются семьи, в которых детям разрешают зависать в гаджетах с малых лет – это развитие синдрома гиперактивности и дефицита внимания.

В противном случае у детей может развиваться зависимость от гаджетов. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.

Напомним, Кравцов подчеркнул, что родители должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время вместо того, чтобы давать смартфоны. Он подчеркнул, что если не реагировать на такие вызовы, то количество детей с отклонениями будет увеличиваться.

Ранее психолог рассказала, как распознать у детей проблемное использование гаджетов.

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