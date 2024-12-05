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Кравцов призвал родителей уделять больше времени детям

Кравцов: игры на планшете и телефоне влияют на психику ребенка

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Depositphotos

Родителям не следует давать своим детям играть в планшет и смартфон, поскольку игры оказывают влияние на психику ребенка. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, передает РИА Новости.

Министр образования рассказал, что родители, приходя в кафе или рестораны, дают своим детям, начиная с трех-четырех лет, телефон или планшет, чтобы занять ребенка.

«Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — заявил Кравцов.

Министр образования объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. По мнению главы Минпросвещения, родители должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время. Кравцов подчеркнул, что в настоящее время сложился «вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад».

«А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться», — заключил министр образования.

До этого психолог Анна Ермолаева рассказала, что нарушение общения вне интернета и социальных сетей у детей говорит о проблемном использовании гаджетов. Помимо этого, считает эксперт, у таких детей может появиться оппозиционно-вызывающее поведение и эмоционально-неуравновешенное поведение.

Ранее россиянам назвали главные признаки заражения гаджета вирусом.

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