Россиянам напомнили о новой ежегодной выплате для семей

Младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк рассказала, что с 2026 года семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, такую выплату могут получить работающие родители в семьях с двумя и более детьми, которые имеют среднедушевой месячный доход в размере, не превышающем 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Среднедушевой месячный доход рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, которые получены годом ранее на количество членов семьи, пояснила эксперт.

Осаволюк также рассказала, что семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) для них составит 6%, а не 13%. На получение выплаты могут претендовать родители, которые являются налоговыми резидентами РФ и не имеют задолженности по алиментам. Дети должны быть моложе 18 лет или не старше 23 лет, если учатся очно.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выплате работающим гражданам РФ, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме призвали помечать на сайтах знакомств должников по алиментам.