Задержанной в Петербурге россиянке обещали деньги за подготовку теракта

Россиянке, готовившей в Санкт-Петербурге теракт против сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины, обещали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Девушку 2002 года рождения задержали в Санкт-Петербурге, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Как уточнили в ФСБ, россиянка через мессенджеры связалась с представителями украинских спецслужб. В обмен на гражданство на одной из стран Евросоюза она согласилась подготовить теракт.

В ФСБ отметили, что девушка уже была замечена в противоправной деятельности. В частности, она «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

Позднее ФСБ распространило видео с задержанием россиянки. На кадрах видно, что девушка подходит к автомобилю, оставляет под ним сверток, после чего делает фото и звонит кому-то по телефону. Вскоре после этого ее скрутили и задержали.

Ранее под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге.