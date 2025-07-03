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Задержанной в Петербурге россиянке обещали деньги за подготовку теракта

Задержанной в Петербурге за подготовку теракта девушке ВСУ обещали деньги
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Россиянке, готовившей в Санкт-Петербурге теракт против сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины, обещали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Девушку 2002 года рождения задержали в Санкт-Петербурге, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Как уточнили в ФСБ, россиянка через мессенджеры связалась с представителями украинских спецслужб. В обмен на гражданство на одной из стран Евросоюза она согласилась подготовить теракт.

В ФСБ отметили, что девушка уже была замечена в противоправной деятельности. В частности, она «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

Позднее ФСБ распространило видео с задержанием россиянки. На кадрах видно, что девушка подходит к автомобилю, оставляет под ним сверток, после чего делает фото и звонит кому-то по телефону. Вскоре после этого ее скрутили и задержали.

Ранее под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге.

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