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Полиция задержала мужчину за поджог релейного шкафа под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области поймали поджигателя релейного шкафа
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МВД России

Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге. Об этом сообщает МВД МЕДИА.

Пожар, возникший на перегоне Заречная – Красный Сад, привел к временной задержке движения трех пассажирских поездов. На месте происшествия нашли обгоревший металлический короб и следы горючей жидкости.

Личность подозреваемого в поджоге релейного шкафа установили по горячим следам. Им оказался 28-летний житель поселка Белозерного. По версии следствия, он нарушил закон ради денежного вознаграждения, предложенного анонимным заказчиком через мессенджер, поэтому снял свои действия на камеру телефона.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее в Вологодской области осудили юношу, который скрывал, что его друг готовил теракт.

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