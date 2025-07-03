В Петербурге задержали девушку, готовившую теракт против сотрудника оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге задержали девушку, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

В ведомстве уточнили, что теракт был предотвращен.

Отмечается, что девушка 2002 года рождения выполняла поручения украинских спецслужб. Ранее она уже была замечена в противоправной деятельности. В частности, она «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

До этого Ленинградский районный суд в Калининграде арестовал троих подростков за попытку теракта на железной дороге.

По данным следствия, покушение на теракт было совершено 23 июня недалеко от железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое». Обвиняемые попытались поджечь батарейный шкаф входного светофора.

Обвиняемые были отправлены под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Отмечается, что дело 16-летнего фигуранта проходит по трем эпизодам покушения на теракт группой лиц, дело 17-летнего — в одном таком эпизоде, а еще один 16-летний подросток осужден уже за совершение теракта группой лиц.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении российского военного.