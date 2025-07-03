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Появилось видео задержания девушки после попытки взорвать автомобиль

ФСБ показала кадры задержания заложившей бомбу под авто девушки в Петербурге
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания девушки, заложившей бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Ролик приводит РИА Новости.

На кадрах видно, что девушка подходит к автомобилю, оставляет под ним сверток, после чего делает фото и звонит кому-то по телефону. Вскоре после этого ее скрутили и задержали. По ее словам, она заложила «устройство» под машину, чтобы заработать деньги. Также она призналась в слежке за автомобилем.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали девушку, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

Девушка 2002 года рождения выполняла поручения украинских спецслужб. Ранее она уже была замечена в противоправной деятельности. В частности, она «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

Ранее россиянам рассказали об опасности хранения в доме электросамокатов.

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