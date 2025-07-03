Появилось видео задержания девушки после попытки взорвать автомобиль

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания девушки, заложившей бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Ролик приводит РИА Новости.

На кадрах видно, что девушка подходит к автомобилю, оставляет под ним сверток, после чего делает фото и звонит кому-то по телефону. Вскоре после этого ее скрутили и задержали. По ее словам, она заложила «устройство» под машину, чтобы заработать деньги. Также она призналась в слежке за автомобилем.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали девушку, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

Девушка 2002 года рождения выполняла поручения украинских спецслужб. Ранее она уже была замечена в противоправной деятельности. В частности, она «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

Ранее россиянам рассказали об опасности хранения в доме электросамокатов.