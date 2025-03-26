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В офисах «Русагро» проходят обыски

Обыски проходят в офисах «Русагро» после задержания его основателя Мошковича
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ООО «Группа Компаний «Русагро»

Силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В ходе оперативных мероприятий осуществляется выемка документов. Обыски проходят в нескольких городах, уточнил собеседник агентства.

«Обыски проводятся в офисах агрохолдинга, в том числе в Москве. Идет выемка документов», — сказал источник.

26 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве задержан основатель агропромышленного холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Ожидается, что он в ближайшее время будет допрошен. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 года он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищениях через «Пушкинскую карту».

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