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Пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал в Башкирии

Пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии
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TasfotoNL/Shutterstock/FOTODOM

Пожилой турист отправился на сплав в Башкирии и пропал. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, в составе туристической группы было 12 человек. Они вышли на реку Малый Инзер на катамаранах, но в МЧС о маршруте путешественников ничего не подозревали.

Когда группа находилась в районе Айгирских порогов, 69-летний пенсионер из Свердловской области, одетый в каску и спасательный жилет, упал с катамарана. Попутчикам не удалось вернуть мужчину на судно, и они обратились за помощью к спасателям.

Тело пропавшего нашли ниже по течению. Предварительно, он утонул.

Ранее в Альпах помощь спасателей потребовалась туристам, ушедшим в горы в шортах и кроссовках.

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