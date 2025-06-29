Загоревшийся возле Владивостока катамаран затонул

Загоревшийся возле Владивостока туристический катамаран «Мерлион» затонул в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры.

На момент возгорания на борту судна находились 12 человек. Всех их подобрали проходящие мимо корабли. Причины инцидента пока выясняются.

По данным ТАСС, туристический катамаран принадлежит компании «Корсар». В Приморском следственном отделе на транспорте заявили, что на место происшествия направили специальные службы.

До этого в управлении МВД на транспорте по Дальнему Востоку организовали проверку после взрыва газа на рыболовецком судне. Как сообщал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел около шести утра, когда весь экипаж поднялся на судно. Перед этим, в полночь, один из моряков при проверке корабля заметил слабый запах газа, но не придал ему большого значения. Пострадали три человека.

Ранее пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии.