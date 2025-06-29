На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загоревшийся возле Владивостока катамаран затонул

РИА Новости: загоревшийся возле Владивостока катамаран «Мерлион» затонул
close
Telegram-канал «112»

Загоревшийся возле Владивостока туристический катамаран «Мерлион» затонул в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры.

На момент возгорания на борту судна находились 12 человек. Всех их подобрали проходящие мимо корабли. Причины инцидента пока выясняются.

По данным ТАСС, туристический катамаран принадлежит компании «Корсар». В Приморском следственном отделе на транспорте заявили, что на место происшествия направили специальные службы.

До этого в управлении МВД на транспорте по Дальнему Востоку организовали проверку после взрыва газа на рыболовецком судне. Как сообщал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел около шести утра, когда весь экипаж поднялся на судно. Перед этим, в полночь, один из моряков при проверке корабля заметил слабый запах газа, но не придал ему большого значения. Пострадали три человека.

Ранее пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами