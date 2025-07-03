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Стало известно, что трое террористов в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

ТАСС: трое террористов в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Трое террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», находились под воздействием наркотиков. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

По словам обвиняемых, незадолго до нападения им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой происходило «общение с воинами Аллаха». Проведенные судебные экспертизы обнаружили в крови Саидокрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова наркотическое средство мефедрон.

Лишь у четвертого террориста, Шамсидина Фаридуни, наркотиков в крови выявлено не было.

3 июля сообщалось, что подготовка террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось около года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, травмы получили 609 граждан.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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