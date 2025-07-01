Прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

Прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокусе» и направила его в суд

Прокуратура утвердила дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы 95 семей потерпевших.

В суде уточнили, что упоминаемое дело к ним еще не поступило.

Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в концертном зале 23 июня, в нем 19 обвиняемых.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе».