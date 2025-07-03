Стал известен срок подготовки атаковавших к теракту в «Крокусе»

Подготовка террористов, атаковавших «Крокус сити холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года проходили обучение террористической деятельности в Турции.

Там их научили пользоваться огнестрельным оружием, взрывчаткой и отравляющими веществами, утверждается в публикации. Также обучение включало в себя психологическую подготовку, изучение навыков, необходимых для совершения терактов и так далее.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось около года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, травмы получили 609 граждан.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».