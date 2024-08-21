Миллионер отмечал победу в суде с HP и исчез при крушении яхты. Его компаньона сбила машина Спасатели не верят в то, что пропавшие при крушении яхты в Сицилии выжили

19 августа в Италии затонула суперъяхта Bayesian. Судно ушло под воду буквально за минуту. На борту находились 22 человека — шестеро из них пропали без вести. Спасателям пока не удалось обнаружить британского мультимиллионера и основателя компании Autonomy Майка Линча, председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло. Все они связаны с делом против Линча, которого компания HP обвинила в мошенничестве. За два дня до происшествия погиб еще один партнер бизнесмена — бывшего топ-менеджера Autonomy Стивена Чемберлена сбила машина.

Итальянская газета Giornale di Sicilia опубликовала видео момента крушения 56-метровой суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии. Судно, ходившее под флагом Великобритании, затонуло 19 августа около пяти часов утра по местному времени.

В начале ролика видно яхту, стоящую на якоре неподалеку от порта Портичелло. Потом судно постепенно исчезает. Хозяин виллы, где были установлены камеры, снявшие момент крушения, сообщил агентству ANSA, что это произошло «всего за 60 секунд».

The Guardian также показала фотографию, сделанную рыбаком Франческо Ло Коко из Портичелло в 4:35 по местному времени. На снимке виден момент запуска сигнальной ракеты.

«Я вышел на балкон, потому что две мои лодки были пришвартованы в гавани, и я беспокоился из-за надвигающегося шторма. Вдруг я увидел, как качается парусник. Я схватил телефон, чтобы сделать снимок. Сигнальная ракета была запущена, когда яхта уже тонула», — сообщил Ло Коко.

Еще один рыбак Фабио Чефалу, который в ту ночь вышел на промысел, подтвердил, что видел запуск ракеты в 500 метрах от причала.

«Мы подошли посмотреть, что произошло. Увидели только плавающие обломки лодки и тут же позвонили в береговую охрану. Море было ужасным. Ветер — очень сильным. <…> Я думал, что смогу обнаружить кого-то в воде, но нет. Лодка пропала с радаров», — рассказал рыбак.

Основной версией, из-за чего Bayesian потерпела крушение, на данный момент считаются неблагоприятные погодные условия.

Череда странных происшествий

По данным СМИ, яхта Bayesian принадлежит компании Revtom. Ей владеет Анджела Баракес — супруга британского мультимиллионера Майка Линча. В момент ЧП на судне было 22 человека. По данным береговой охраны Италии, среди пассажиров были граждане Великобритании, США и Канады. 15 из них удалось спастись. Официально погибшим считается только один человек — шеф-повар Рекальдо Томас. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Среди них основатель компании Autonomy Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», и его 18-летняя дочь Ханна. Также спасатели пока не могут обнаружить председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло и их жен.

По словам выживших пассажиров яхты, Линч устроил для семьи и друзей вечеринку по случаю завершения суда. В 2011-м он продал созданную им компанию по разработке программного обеспечения Autonomy корпорации Hewlett-Packard (HP) за £8,6 млрд. На сделке Линч заработал £500 млн, однако позже HP обвинила его в мошенничестве. В 2018 году прокуратура США предъявила бизнесмену обвинения. Только в июне 2024-го Линч был полностью оправдан.

Все пассажиры, находившиеся на яхте в момент крушения, так или иначе были связаны с Линчем или этим делом. Пропавший вместе с бизнесменом Джонатан Блумер проходил свидетелем. Крис Морвилло представлял интересы Линча в суде.

Несмотря на то, что итальянские правоохранители считают основной версией крушения судна плохую погоду, пользователи соцсетей начали строить теории заговора. Ведь по необычному стечению обстоятельств незадолго до происшествия погиб еще один партнер Майка Линча — бывший топ-менеджер Autonomy Стивен Чемберлен , который проходил обвиняемым по делу бизнесмена. 17 августа его сбила машина.

Могли ли пассажиры спастись?

Затонувшая яхта находится на глубине 49 метров на расстоянии около 800 метров от берега. Сейчас дайверы продолжают обследовать судно. В поисковых работах участвуют 19 водолазов. Проникнуть внутрь Bayesian сложно, так как яхта лежит на боку, а лестницы, ведущие в каюты, заблокированы мебелью и другими вещами.

close 100% Alessandro Fucarini/Fotogramma/IPA/ABACA via Reuters

20 августа руководитель бригады водолазов итальянской пожарной охраны Джузеппе Петроне рассказал The Guardian, что дайверам удалось обнаружить пробоину в корпусе судна. Спасатели работают над тем, чтобы открыть проход к каютам.

По словам представителя итальянской береговой охраны Винченцо Дзагаролы, пропавшие без вести пассажиры, предположительно, погибли, а их тела заперты в каютах . Спасатели допускают вариант, что внутри лодки никого нет. Но высока вероятность того, что пассажиры все-таки не успели выбраться, поскольку Bayesian затонула очень быстро.

На вопрос, могли ли пропавшие без вести выжить, Дзагарола ответил: «Никогда не говори никогда, но разумно было бы ответить, что нет».