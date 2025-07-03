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Протестующие в Сербии напали на полицию

МВД Сербии: протестующие в Белграде напали на полицию, один сотрудник пострадал
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Marko Djurica/Reuters

Участники несанкционированной акции протеста в Белграде в ночь на 3 июня напали на сотрудников полиции, один полицейский получил травмы, один демонстрант задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания человека, который нарушал порядок и ставил мусорный контейнер на проезжую часть.

Получившего травмы сотрудника правоохранительных органов направили для оказания медицинской помощи. Также была повреждена машина полицейской бригады, добавили в ведомстве.

1 июля посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что обстановка в Сербии достаточно стабильна.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

Президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.

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