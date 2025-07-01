Боцан-Харченко: обстановка в Сербии стабильна и находится под контролем

Обстановка в Сербии достаточно стабильна. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«В целом можно сказать, что обстановка достаточно стабильна, и в любом случае — это, наверное, главное — она находится под контролем властей. Достаточно спокойная, по крайней мере, в Белграде», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что руководство Сербии сможет восстановить спокойствие в стране.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

Президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.