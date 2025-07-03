Во Владивостоке вспыхнул склад, пожарным не удается потушить огонь

На складе во Владивостоке произошел мощный пожар. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, возгорание началось утром на Снеговой улице. Его до сих пор тушат.

29 июня в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем началось возгорание в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве.

К борьбе с огнем привлекли 225 человек и 33 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка. На следующий день пожар удалось локализовать, а окончательно потушить возгорание смогли только вчера.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.