Ландшафтный пожар в Крыму локализовали

Специалисты локализовали крупный ландшафтный пожар в Крыму. Пострадавших нет, об этом сообщает МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«‎Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 51 тонну воды. Всего — 162 тонны. Сводная группировка сил и средств предотвратила угрозу распространения огня и локализовала пожар»‎, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, на данный момент на месте работают 350 человек, используют 55 единиц техники.

До этого министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова заявила, что по предварительной информации, причиной лесного пожара в Алуште на Южном берегу Крымского полуострова стало неосторожное обращение с огнем.

Возгорание на полуострове из-за неосторожного обращения с огнем началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».