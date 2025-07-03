В Петербурге профессор, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении

Получивший 10 суток административного ареста профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов подал заявление об увольнении из вуза. Об этом сообщается на сайте СПбГУ.

В разъяснении проректора по безопасности СПбГУ Дмитрия Грязнова говорится, что в связи с поступлением в вуз информации об аресте Суворова должностными лицами вуза проводится служебное разбирательство. 26 июня Суворов подал заявление об увольнении из университета.

1 июля стало известно, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил Суворову, который является профессором кафедры арабской филологии Восточного факультета СПбГУ, 10 суток административного ареста. Основанием стало решение по иску прокуратуры о пропаганде экстремистской символики. Как установил суд, в марте 2022 года филолог разместил на своей странице во «ВКонтакте» публикацию с приветствием организации, признанной в России экстремистской.

За день до того в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.