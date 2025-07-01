В Петербурге отправили в СИЗО профессора восточного факультета СПбГУ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста профессору Восточного факультета СПбГУ Михаилу Суворову. Об этом сообщает «78» в Telegram-канале.

Основанием стало решение по иску прокуратуры о пропаганде экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Как установил суд, в марте 2022 года филолог разместил на своей странице во «ВКонтакте» публикацию с приветствием украинского легиона — организации, признанной в России экстремистской.

Накануне в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины.

До этого суд приговорил жительницу Мариуполя Наталью Андронову к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Женщину задержали в ноябре 2024 года сотрудники регионального управления ФСБ. Выяснилось, что она регулярно размещала в соцсетях призывы к насилию и террористическим действиям, в том числе в отношении людей, выделенных по национальному признаку.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.