В Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину

В Волосовском районном суде Ленинградской области арестовали мужчину, которому вменяют участие в террористической организации. Об этом сообщает 47News.

Мужчина заключен под стражу на месяц и 29 суток.

По данным следствия, житель Волосовского района вступил в организацию, признанную в России террористической и запрещенной. Отмечается, что он был недоволен нынешней политикой государства и поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Вступив в террористическую организацию мужчина, готовился совершать теракты на территории страны, а также пытался привлечь к этой незаконной работе знакомого. Тот отказался и сообщил о готовящемся в правоохранительные органы.

До этого жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Хабаровске местный житель получил пять лет колонии за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины.