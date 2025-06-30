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В Петербурге мужчину задержали за призывы к ударам по России

78: в Санкт-Петербурге мужчину задержали за призывы ВСУ наносить удары по РФ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и ЛО, гражданин призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ», — сказано в посте.

Уточняется, что уже возбуждено уголовное дело.

До этого суд приговорил жительницу Мариуполя Наталью Андронову к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Женщину задержали в ноябре 2024 года сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что она регулярно размещала в соцсетях призывы к насилию и террористическим действиям, в том числе в отношении людей, выделенных по национальному признаку. Кроме лишения свободы, ей также запрещено в течение трех лет администрировать сайты в интернете.

10 июня жителя Челябинской области осудили также на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.

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