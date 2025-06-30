Сгореть от стыда. О личной встрече с учеником Алекса Лесли

Ха, а ведь я сталкивалась с поклонником Алекса Лесли! Однажды, приехав с дочкой в Москву, я выложила уличное фото. Мне тут же написал френд, с которым я пару лет назад познакомилась на... крестном ходе. Пошла смотреть красочный крестный ход в Новгороде, увидела, что несколько раз попала в кадр фотографа, познакомилась с ним, нашла в сети его сайт, он подписался на меня и стал читать статьи. Просто фотограф из чужого города. Я в Петербурге, он — в Москве. Мы ни разу друг с другом за два года не разговаривали.

Вдруг пишет: «Анастасия, вижу, что вы в моем районе, я живу в Останкино, предлагаю выпить кофе». И дальше объясняет: он читает мои репортажи из Чечни и хотел бы мне предложить для канала фото, у него их много, он не раз ездил на Северный Кавказ. Показал пару фотографий: город, люди, магазины — как раз то, что мне было нужно... Мы встретились.

Далее прошу проявить внимание. Я назначила ему встречу в отеле, где мы с дочкой остановились. Сразу после завтрака. Дочку я оставила, каюсь, под присмотр соседки, у которой было двое детей: в холле все вместе рисовали. А я спустилась в ресторан. Тридцать-сорок минут — потом мы должны были ехать в зоопарк проверять, как там панда Катюша.

Заказали кофе. Фотограф сел напротив. Заговорили. Я прошу его прислать мне ссылку на его фотобанк — дескать, фото мне нравятся, я готова несколько купить. Тут он встает, пересаживается на стул рядом со мной и говорит: «Я вам лучше их сейчас покажу». Тут же гражданин снимает свитер и остается в ресторане поутру в майке. Затем он садится, разворачивается ко мне и... закидывает на меня ногу. Даже не знаю, как описать, чтобы вы поверили. Да, взял и перекинул на меня свою ногу, прижав мои ноги к стулу! Я сижу, меня ребенок ждет этажом выше, Катюша ждет. Официантка округляет глаза, за соседними столиками другие постояльцы доедают завтрак. В это время сижу я, рядом со мной — парень в майке, который закинул на меня ногу, объятиями прижал меня к себе и громко говорит: «Давайте сначала познакомимся поближе».

Вообще, я всякое видела. Но не такое. Пожалуй, подобного я не встречала никогда. Разговор пришлось свернуть, фотографии — не покупать. И не спускаться следующим днем на завтрак, потому что как вы себе это представляете? Стыдно!

Выяснилось, что гражданин пересмотрел вебинаров и что увлекался именно Алексом Лесли, странным мужичком, который учит недотеп с увальнями, будто путь к сердцу женщины лежит через хватание ее за тыльную часть. Очень, конечно, сомнительная практика.

Лесли и ряд подобных гуру пикапа — это словно бы ответ девицам, которые учат дам ценить себя, «давать» только за подарки, искать любовника с заработком от миллиона в месяц. Не два сапога пара, а две парные колодки, которые к чертям отрубают ноги. При этом я бы сказала, что пикап появился раньше, пикаперы были на улицах уже в 2000-е. Однако тогда они явились нам в виде плодов курсов по наращиванию самооценки и раскрепощению не желавшего раскрепощаться мужского населения.

А вот когда пошли косяками дамы с установкой на подарки, миллион и «я себя не на помойке нашла», пикап начал перерождаться в лом против лома. Хотят денег? Нет, мы из принципа станем их подрывать даром. Спорт. Поиметь гиалуроновую куклу бесплатно — молодые мужчины включились в состязание.

Как со стороны сегодня выглядит для юного поколения непростая задача поиска партнера и вообще — осознания собственной сексуальности, своих потребностей во внимании? Девицам внушают, что даром только кошки за амбаром, а любовь для дур, которые себя не ценят. Паренькам морочат голову разные типы вроде Лесли. Кстати, Лесли этот просто под руку попался, он вообще уже староват и далеко не лидер индустрии. Между прочим, из тех задержанных за приставание, про которых я слышала, только один оказался его учеником, он арестован. Остальные, я так понимаю, — это самостоятельные охотники или последователи других гуру, они сами догадались либо на других курсах научились хватать девушек.

Лидеров этого движения не назову, потому что сегодня в обучении «прокачке» агрессивной сексуальности сотни гуру, все молодые и безликие. И все они зарабатывают на своем «мастерстве» колоссальные деньги, а мастерство заключается в обучении, как залезть под юбку и бежать. Это если фигурально говорить. Если прямо — то это советы по получению бесплатного секса. Та сторона изобретает, как подороже продать, с этой стороны на гайку выдумывают свой болт — как получить даром.

Причем обучение хватать за зад на улице или закидывать на почти незнакомую женщину ноги и звать ее в номер в первые пять минут встречи — это еще безобидно. Про Лесли не скажу, но у других встречала и такое: после развода девушки на быстрый и бесплатный секс нужно обязательно записать видео про это и разослать ее друзьям, чтобы показать, что девица, которая ждет принца с миллионом, на самом деле ничего не стоит. И это уже, конечно, серьезно и требует Уголовного кодекса. Высший пилотаж был — во времена популярности «Патриков» развести типичную девицу-охотницу на секс и слить видео.

Сейчас пикаперам вменяют покушение на изнасилование. Тут, конечно, впечатляет правовой нигилизм. Ну, прямо скажем, что схватить на улице за задницу — это не покушение на изнасилование, а чистый состав административной статьи о мелком хулиганстве: в публичном месте человек пристает с непристойными словами и жестами, задирает прохожих. Ну хулиганство же.

Хотя появились сообщения, что на самом деле на занятиях их учили «доводить дело до конца», а именно тащить девушку в ближайший туалет и там насиловать. От себя предположу, что учили также снимать это на видео. Тут уже и впрямь уголовный состав просматривается. Но если честными быть, то перед нами всего лишь горстка внушаемых дураков, растерявшихся перед новым миром.

Мне сорок. Я росла во время, когда ни секс, ни отношения еще не были коммерциализированы. Масс-культура уже, конечно, брала чувства в оборот. Но рынок их еще не захватил. Влюблялись и встречались бескорыстно. Парни, «коллекционировавшие» девушек, встречались и тогда, но были, так сказать, самородками, никто их не учил, тем более за деньги.

Представить юных мальчиков и девочек, которые сейчас входят во взрослую жизнь, мне трудно. Они, должно быть, полностью дезориентированы: с одной стороны, им твердят, что даром только кошки плодятся, с другой — подначивают зажимать девиц в туалете. Как сориентироваться? Кстати, недавно встречала упоминание одного известного американского маньяка. Забыла имя. Он с особой жестокостью насиловал и убивал женщин. Оказалось, в подростковом возрасте парень проводил время в барах для дальнобойщиков, где ему рассказали, будто все женщины ждут, чтобы к ним подкатывали уверенно и брали с силой. Человек сформировался, будучи убежденным, что сие и есть норма.

Последователи условного Лесли тоже могут вообразить, что хватать на улице и тащить в туалет это норма. И что мы в этом случае будем делать?

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