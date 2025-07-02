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Госдеп США раскритиковал Иран за прекращение сотрудничества с МАГАТЭ

Госдеп: США считают недопустимым прекращение работы Ирана с МАГАТЭ
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Соединенные Штаты считают недопустимым прекращение работы Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила в ходе брифинга официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы используем слово «недопустимо», [говоря] что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», — сказала Брюс.

По ее словам, Белый дом потребовал от исламской республики восстановить совместную работу с агентством.

2 июля стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.

При этом 29 июня иранский постоянный представитель при ООН, Амир Саид Иравани, заявил о возможности возобновления взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ. По его словам, это станет реальностью, если международное агентство начнет надлежащим образом исполнять свои обязательства.

Ранее иранский дипломат заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана.

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