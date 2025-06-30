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Иранский дипломат заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана

Постпред Ирана при ООН: Тегеран никогда не откажется от обогащения урана
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Shutterstock

Иран никогда не откажется от обогащения урана. Об этом постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

Дипломат отметил, что деятельность по обогащению урана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), является неотъемлемым правом Тегерана. И Иран намерен реализовать это право. Он подчеркнул, что обогащение урана никогда будет прекращено.

29 июня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты его ведомства не видели признаков того, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия.

Также глава МАГАТЭ сообщил, что Иран может возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев, для этого у него есть промышленные и технологические возможности. По словам Гросси, он вновь призвал вернуться за стол переговоров и найти «технически обоснованное» решение вопроса, связанного с ядерной программой Ирана, добавив, что сейчас для этого есть возможность.

Ранее стало известно, когда могут пройти переговоры США и Ирана по ядерной тематике.

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