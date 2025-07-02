В Волгограде похитили почти 50 млн рублей при строительстве военного городка

Baza: на строительстве военного городка в Волгоградской области похитили 43,4 млн

В Волгоградской области при строительстве военного городка было похищено 43,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По версии следствия, их вывел гендиректор одного из подрядчиков», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, внимание правоохранительных органов привлек директор ООО «Бизнес – Консалтинг» Николай С. В ходе расследования стало известно, что в конце 2023 года компания заключила государственный контракт на строительство военного городка в регионе. Под предлогом оказания транспортных услуг и фальсифицированных документов мужчина смог вывести 43,4 млн рублей на расчетные счета аффилированных с ним юрлиц.

Авторы канала отметили, что 30 июня по факту инцидента было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

30 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю министра спорта региона Светлане Гадаровой. Подсудимую признали виновной в получении взятки и приговорили к трем годам колонии общего режима с штрафом в 4,5 млн рублей.

До этого Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, обвиняемого в получении взятки.

Ранее в Казани арестовали бывшего помощника премьер-министра Татарстана.