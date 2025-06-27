В Петербурге арестовали глав Колпинского района и Колпино

В Петербурге суд арестовал глав Колпинского района и Колпино по делу о взятке

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Чиновник будет содержаться под арестом до 25 августа.

Суд также отправил под домашний арест главу Колпинского района Петербурга Юлию Логвиненко. Домашний арест ей назначен до 24 августа.

Накануне в Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей. Взятку дал генеральный директор компании, занимающейся благоустройством в Колпино. В обмен на деньги чиновники обещали ему общее покровительство и помощь в заключении госконтрактов.

27 июня сообщалось, что в Петербурге был задержан депутат Законодательного собрания Олег Милюта. Парламентария подозревают в передаче взятки. Задержание произошло возле здания администрации Колпинского района после предполагаемой передачи денег.

Ранее министра транспорта Херсонской области и его заместителя арестовали за коррупцию.