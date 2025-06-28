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В Казани арестовали бывшего помощника премьер-министра Татарстана

Экс-помощник премьера Татарстана Латыпов арестован в Казани по делу о взятках
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу бывшего помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова. Как сообщили РИА Новости в суде, мера пресечения избрана на срок до 25 августа по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

Латыпов, заявивший в суде о своем пенсионном статусе и отсутствии работы, просил назначить ему домашний арест. Суд отклонил эту просьбу.

Латыпов является выпускником Казанского инженерно-строительного института. С 1983 года работал в строительной отрасли. Он также возглавлял ПСО «Казань» (2004-2006), занимал должность в исполкоме Казани (2006-2014), работал в ОАО «ТАИФ» (2014-2021). В настоящее время Латыпов отсутствует в списках сотрудников на сайте правительства республики.

В субботу также стало известно, что в Санкт-Петербурге суд приступил к избранию меры пресечения депутату Заксобрания Олегу Милюте. Накануне сообщалось о задержании депутата. Это произошло возле здания администрации Колпинского района после предполагаемой передачи денег. При обыске у Милюты были изъяты денежные средства, которые, по версии следствия, предназначались в качестве взятки.

Ранее СК добился ареста сторонника Алекса Лесли по уголовному делу.

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