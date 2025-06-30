Суд приговорил ростовскую чиновницу к колонии за коррупцию

Экс-замминистра спорта Ростовской области Гадарова получила 3 года за взятку

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю министра спорта региона Светлане Гадаровой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2023 году Гадарова получила 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, оказывавшей услуги по проведению спортивных мероприятий. Взамен она пообещала содействовать заключению госконтракта и упрощенному оформлению документов без проверки качества работ.

Чиновницу задержали в сентябре 2024 года, а в феврале она была освобождена от должности в связи с истечением срока контракта. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело было направлено в суд в начале июня после утверждения обвинительного заключения. Гадарова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

В итоге подсудимую признали виновной в получении взятки и приговорили к трем годам колонии общего режима с штрафом в 4,5 млн рублей.

До этого Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, обвиняемого в получении взятки.

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