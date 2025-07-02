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Против бизнесмена Араза Агаларова возбудили исполнительное производство

ФССП возбудила исполнительное производство против бизнесмена Араза Агаларова
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Евгений Биятов/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) инициировала исполнительное производство в отношении азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова. Это подтверждается данными из реестра должников физических лиц.

Согласно картотеке, производство было начато 26 июня, хотя Пресненский районный суд Москвы выдал соответствующий исполнительный лист еще 7 мая. Араз Агаларов является владельцем группы компаний Crocus Group. В 2020 году он занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

27 июня сообщалось, что певца Леонида Агутина разыскивают судебные приставы из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина», где артист владеет долей в 35%.

1 июня стало известно, что судебные приставы приступили к взысканию с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева уголовного штрафа в размере более 450 млн рублей.

Ранее долг Google в России превысил 27,2 млрд руб.

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