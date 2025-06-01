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Общество
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Судебные приставы начали взыскание с бывшего губернатора Пензенской области

ТАСС: с экс-губернатора Белозерцева начали взыскание 450 млн рублей штрафа
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Судебные приставы приступили к взысканию с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева уголовного штрафа в размере более 450 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

13 января в отношении бывшего губернатора было возбуждено исполнительное производство на основании материалов Измайловского районного суда. Взыскание составляет 450 053 619 рублей — это уголовный штраф как дополнительный вид наказания.

Всего в отношении Белозерцева открыто восемь исполнительных производств. В августе 2024 года приставы начали взимать с экс-губернатора более 8,1 млрд рублей в пользу бюджета России. В июле 2022 года они также начали взыскивать с него 242 млн рублей.

25 января 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам колонии соответственно за взяточничество. Им назначили штраф более 450 млн рублей каждому, лишили госнаград и запретили Белозерцеву занимать должности в госорганах в течение 10 лет. Позже Шпигеля освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее экс-заместитель главы МЧС в российском регионе получил условный срок за подлог.

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