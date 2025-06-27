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Леонида Агутина разыскивают судебные приставы

«Страсти»: певца Агутина разыскивают судебные приставы из-за неуплаты долга
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певца Леонида Агутина разыскивают судебные приставы из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина», где артист владеет долей в 35%. Об этом сообщает сайт «Страсти».

ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» было создано в 2018 году, но с 2023-го фирма показывала нулевую прибыль. В конце мая 2025 года против бизнеса артиста возбудили исполнительное производство — причиной стала неуплата страховых взносов на сумму 1 тыс. рублей.

В России у Агутина также есть компания «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но и не приносит прибыли. Супруга певца Анжелика Варум раскрывала в старых интервью, что семья владеет виноградниками на юге России. Они расположены в Темрюкском районе, их площадь составляет 50 гектаров.

В начале января 2025 года сайт aif.ru раскрывал, что стоимость российского имущества Агутина и Варум в России оценивается в $20 млн.

Артисты начали встречаться в 1998 году, а поженились в июле 2000 года. У пары есть общая дочь, которая с детства живет в Майами. В подростковом возрасте Елизавета-Мария основала свою рок-группу «Without Gravity» и выступала с коллективом на концертах в школах. А в 2021 году она получила американское гражданство. Девушка продолжает развивать творческую карьеру в США.

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