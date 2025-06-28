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Долг Google в России превысил 27,2 млрд руб

ФССП: долг компании Google в России вырос в 2025 году до 27,2 млрд руб
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Dado Ruvic/Reuters

Долг американской компании Google LLC в России с февраля поднялся до 27,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. РФ.

Сообщается, что в феврале 2025 года долг составлял более 21,5 миллиарда рублей, однако с того времени в отношении IT-корпорации на территории РФ было возбуждено 11 исполнительных производств, в связи с чем сумма выросла.

Напомним, в конце 2021 года Google стала первой компанией, в отношении которой была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации») и назначен штраф в размере 7,2 миллиарда рублей.

До этого председатель Общественной потребительской инициативы, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что компания Google заметно сократила свои доходы в России и при этом сохраняет свое присутствие в стране, несмотря на наложенные на нее огромные штрафы, в связи с желанием влиять на умы людей и «промывать им мозги».

Ранее суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих.

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