В ООН прокомментировали запрет русского языка в школах Латвии

Комитет ООН по правам человека обеспокоен отменой русского языка в школах Латвии. Об этом говорится в отчете на сайте организации о рассмотрении Комитетом ООН по правам человека ситуации в Латвии.

Эксперт ООН Ивонн Дондерс отметила, что около 10% населения Латвии составляют резиденты-неграждане, в основном русского происхождения.

Кроме того, комитет ООН по правам человека просит Латвию обосновать свое решение о запрете на использование русского языка в государственных СМИ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика. По словам российского лидера, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

В апреле власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян.