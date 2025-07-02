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В Липецкой области опровергли информацию о высказываниях губернатора против СВО

В Липецкой области опровергли фейк о том, что губернатор якобы выступает против СВО
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Телеграм-канал «Игорь Артамонов»

Власти Липецкой области опровергли фейковое видео с губернатором Игорем Артамоновым, на котором тот якобы выступает против СВО. Заявление опубликовала пресс-служба регионального правительства.

«Фейковое видео губернатора Липецкой области Игоря Артамонова распространяется в мессенджерах. В нем сообщается, что якобы губернатор присоединился к комитету «Нет войне»», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что данное видео было создано при помощи нейросетей. Жителей региона призвали доверять только официальным источникам.

Недавно в Алтайском крае опровергли фейки насчет проведения специальной военной операции и вокруг оборонной промышленности в регионе — за сутки были пресечены не менее трех волн провокаций.

Недавно председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приема граждан заявил о значительном объеме фальсифицированной информации о спецоперации на Украине. Медведев подчеркнул, что молодежь активно потребляет недостоверный контент из интернета и телевидения.

Ранее Хинштейн разоблачил фейк ЦИПсО о самом себе.

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