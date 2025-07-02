В Липецкой области опровергли информацию о высказываниях губернатора против СВО

В Липецкой области опровергли фейк о том, что губернатор якобы выступает против СВО

Власти Липецкой области опровергли фейковое видео с губернатором Игорем Артамоновым, на котором тот якобы выступает против СВО. Заявление опубликовала пресс-служба регионального правительства.

«Фейковое видео губернатора Липецкой области Игоря Артамонова распространяется в мессенджерах. В нем сообщается, что якобы губернатор присоединился к комитету «Нет войне»», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что данное видео было создано при помощи нейросетей. Жителей региона призвали доверять только официальным источникам.

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