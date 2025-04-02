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Хинштейн разоблачил фейк ЦИПсО о самом себе

Хинштейн опроверг фейк о своем заявлении об ударах по мирным целям Украины
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

На поддельном сайте правительства Курской области появилась информация о том, что глава региона Александр Хинштейн якобы назвал гражданскую инфраструктуру Украины военной целью РФ. В своем Telegram-канале Хинштейн опроверг эти данные, назвав их очередной провокацией киевского режима.

Врио губернатора Курской области заявил, что фейк распространили подразделения украинских сил специальных операций ЦИПсО. Хинштейн подчеркнул, что таких заявлений он никогда не делал и призвал граждан не верить этой фейковой новости.

«Вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в нашем обществе, но им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации!» — призвал россиян Хинштейн.

До этого по сети распространилась ложная информация, что на территории Белгородской области якобы применяется биологическое оружие. Злоумышленники использовали для рассылки поддельный скриншот с сайта ГУ МЧС по Белгородской области.

В фейковом сообщении говорилось о неких диверсантах, которые якобы проникают на территорию региона и разбрасывают зараженные опасными микроорганзмами предметы. В МЧС России подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее в МИД России заявили, что ВСУ распространяют фейки о Курской области.

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