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Власти Алтая пресекли провокации против оборонных производств в регионе

На Алтае опровергли фейки насчет СВО и оборонной промышленности в регионе
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Shutterstock

В Алтайском крае опровергли фейки насчет проведения специальной военной операции и вокруг оборонной промышленности в регионе — за сутки были пресечены не менее трех волн провокаций. Об этом ТАСС рассказали в правительстве региона.

«С вечера 2 апреля на территории края специалистами выявлены три крупные волны дезинформации, распространяемой деструктивными субъектами с целью дискредитации специальной военной операции и вовлечения граждан в противоправные действия. Провокации купированы, правоохранительные и специальные органы продолжают работу для минимизации рисков», — сообщили власти Алтая.

Первая волна фейковой информации касалась оборонных предприятий региона — злоумышленники пытались выяснить, как работает пропускная система предприятий и каково техническое оснащение. Вторая волна была направлена на дискредитацию СВО через ложную историю о якобы больном гепатитов военнослужащем, которого отправили в зону боевых действий. Третья волна дезинформации окружала действия несуществующих «волонтерских организаций», которые обещали способствовать «обмену пленных».

До этого Владимир Зеленский назвал окружение ВСУ под Курском «российской дезинформацией».

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.

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