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Медведев заявил, что враги публикуют много фейков по теме СВО

Медведев предупредил о фейковой информации о спецоперации на Украине
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев заявил о значительном объеме фальсифицированной информации о спецоперации на Украине. Об этом председатель «Единой России» сообщил во время приема граждан, передает ТАСС.

«Многие данные о событиях вокруг Украины являются сфальсифицированными. Особую ценность имеют свидетельства непосредственных участников операций», — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что молодежь активно потребляет недостоверный контент из интернета и телевидения.

Недавно Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN) разместила на своем официальном сайте образовательный раздел с бесплатными курсами, направленными на формирование навыков критического мышления и проверки информации. В условиях новых информационных угроз противодействие недостоверной информации и улучшение качества фактчекинга стали ключевыми направлениями работы. По данным АНО «Диалог Регионы», в 2025 году в России было зафиксировано более 1800 уникальных фейков. Это максимальное число с начала СВО, в том числе за весь период наблюдений за недостоверной информацией в РФ.

Ранее Медведев назвал позорным отношение Киева к Великой Отечественной войне.

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